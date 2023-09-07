Памфилова начала работу инфоцентра с минуты молчания в память погибших в СВО членов ЦИК

Глава Центризбиркома заявила, что они "погибли геройски"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова начала работу информационного центра ЦИК РФ с минуты молчания в память членов комиссии, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

"Ряд наших коллег - кто по повестке, кто добровольно - ушли на фронт, никто не "откосил", никто не сбежал. Все очень достойно служат. К сожалению, некоторые наши коллеги погибли, погибли геройски. Они могли быть вместе с нами, проводить эту кампанию. Но они так понимали свой долг перед страной, поступили так, как диктовала им совесть. Я очень прошу вас всех почтить их память вставанием", - заявил Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.