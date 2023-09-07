7 сентября, 08:36,
обновлено 7 сентября, 08:55
Единый день голосования

Памфилова заявила, что СБУ оказывает давление на членов избиркомов новых регионов

Данные о членах комиссий не публикуют из соображений безопасности, отметила глава ЦИК

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. На членов избирательных комиссий четырех новых регионов РФ оказывают огромное давление Служба безопасности Украины (СБУ) и подведомственные ей структуры. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы. <...> СБУ, подведомственные ей структуры, "Миротворец" осуществляют это каждый день. Когда все перечисляется - полное ФИО [членов комиссии], состав семьи. Постоянно шантажирующие сообщения присылаются нашим членам комиссий. Это люди, которые много пережили за восемь лет. Они крепкие", - сказала Памфилова. 

Теги:
УкраинаРоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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