Памфилова: поток сообщений с целью повлиять на выборы не опускается ниже 100 в день

По словам главы ЦИК, "искусственно создаваемая такая негативная информационная мутная волна" в основном направлена на Центризбирком

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Попытки повлиять на региональные выборы в этом году идут уже сейчас, число негативных сообщений в интернете не опускается ниже 100 в день. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.

"Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас, еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала она, отметив, что это видно по открытым источникам. "Интенсивность информационного давления усилилась в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года", - добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, "поток сообщений негативного содержания не опускается ниже уровня 100 сообщений в день", при этом "искусственно создаваемая такая негативная информационная мутная волна" в основном направлена на Центризбирком. "Чтобы мы ни приняли - обязательно сидят, ковыряют в носу и что-такое придумывают, за что можно зацепиться. Ну, пожалуйста", - резюмировала Памфилова.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября. Впервые в нем принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.