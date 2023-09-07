В Крыму на довыборах в Госдуму будут работать более 1,6 тыс. наблюдателей

По словам зампредседателя регионального избиркома Инны Гузеевой, все участки для голосования оснастят системами видеонаблюдения или видеофиксации

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. наблюдателей будут работать на дополнительных выборах в Госдуму в Республике Крым, за голосованием на избирательных участках будут следить как представители кандидатов, так и наблюдатели от Общественной палаты Крыма, сообщила журналистам заместитель председателя регионального избиркома Инна Гузеева.

"На сегодняшний день срок подачи списков наблюдателей закончился, на 360 избирательных участков у нас заявилось 1 618 наблюдателей, в среднем четыре-пять человек на один участок. То есть мы можем смело говорить о гласности и открытости на этих выборах. Наблюдение будет всесторонним - 824 человека назначены пятью кандидатами и 794 наблюдателя от Общественной палаты Крыма", - сказала она, отметив высокий интерес к выборам со стороны наблюдателей.

Гузеева уточнила, что все участки для голосования будут охвачены видеонаблюдением либо видеофиксацией. "Во всех девяти территориальных комиссиях и в 256 участковых комиссиях установлена система видеонаблюдения с трансляцией на специальный портал. В центре общественного наблюдения в Симферополе в режиме реального времени на панелях на стене можно наблюдать, переключать интересующие избирательные участки" - сказала она, отметив, что принять участие в работе центра смогут как представители политических партий, так и наблюдатели от Общественной палаты.

По словам Гузеевой, на избирательных участках, где видеонаблюдение будет невозможно (их 106), установят системы видеорегистрации и видеофиксации.

С 8 по 10 сентября в Крыму пройдет голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. В избирательный бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - За правду".