Медведев заявил, что жители новых регионов должны чувствовать сопричастность к России

По словам председателя "Единой России", это достигается в том числе цифровыми средствами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители новых регионов должны чувствовать сопричастность к РФ, это достигается в том числе с помощью цифровых средств. Об этом сообщил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном народной программе партии в новых регионах.

"Каждый житель каждой новой территории должен ощущать свою сопричастность к единой России, я имею в виду не партию, а к большой стране - Российской Федерации. Эта сопричастность достигается в том числе цифровыми средствами. Эти возможности, которые дает портал (портал "Я в России" - прим. ТАСС), позволяют любому гражданину на новых территориях получить ту же самую услугу, которую можно получить в столице нашей великой страны. Получить быстро и, надеюсь, качественно", - сказал Медведев.

Он отметил, что портал нужно сделать живым, "насытить фактическим материалом". "В части обратной связи, жилищно-коммунальных услуг, льгот, компенсаций - все это должно быть в интерактивном режиме так, чтобы было удобно пользоваться", - подчеркнул Медведев.

Портал "Я в России" реализован в рамках единого портала госуслуг. Это отдельное окно для жителей новых регионов, основная задача - помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг.