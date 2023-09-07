Памфилова заявила, что на выборах президента будет работать цифровой аналог ГАС "Выборы"

По словам председателя ЦИК, предшественник системы будет на подстраховке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Цифровой аналог ГАС "Выборы" будет работать на выборах президента РФ, предшественник системы будет на подстраховке. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Параллельно создаем цифровой ее [ГАС "Выборы"] аналог, потому что всему приходит срок <…>. Предварительные итоги общесистемных тренировок говорят о готовности нашей заслуженной ГАС "Выборы" <…>. Так что на выборах президента, я думаю, что мы параллельно, то есть мы подстрахуемся, будем запускать новую [систему], но и старая будет в полной готовности. В такой переходный период не можем позволить себе ни одного сбоя", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в преддверии единого дня голосования прошло четыре общесистемных тренировки новой версии ГАС "Выборы". По словам главы ЦИК, обновленная система будет недосягаема для хакеров. В тренировках приняли участие 86 региональных комиссий, 2 106 территориальных избиркомов. В ГАС "Выборы" были введены сведения о 4 251 избирательной кампании всех уровней, в том числе 379 избирательных кампаний с использованием дистанционного электронного голосования.