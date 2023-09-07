Ключ для расшифровки итогов онлайн-голосования на выборах в Москве разделили на 5 частей

Каждая из пяти частей ключа в присутствии журналистов была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Процедура разделения ключа расшифрования для столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на пять частей состоялась в Мосгоризбиркоме, передает корреспондент ТАСС.

"Хранителями ключа" стали глава штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов и глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.

Каждая из пяти частей ключа расшифрования в присутствии журналистов была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет.

О выборах

Выборы в Москве в этом году проходят три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно не только зайдя на mos.ru и найдя там баннер, но и по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.