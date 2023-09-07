За время избирательных кампаний в ЦИК поступило 307 обращений о возможных нарушениях

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, с начала избирательной кампании поступило 13 обращений, содержащих информации о возможном принуждении к ДЭГ, в большинстве случаев они не нашли подтверждения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. За время избирательных кампаний в Центризбирком РФ поступило 1 066 письменных обращений, 307 из них содержат сведения о возможных нарушениях. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Нынешняя избирательная кампания демонстрирует существенное, практически двукратное снижение количества обращений, содержащих сведения о возможных нарушениях. Из трети регионов не поступило в общем ни одного обращения. <...> Имеют место единичные случаи направления в ЦИК обращений. <…> За время избирательных кампаний в ЦИК поступило 1 066 письменных обращений, из которых 307 содержат сведения о возможных нарушениях", - сказала Памфилова. Она уточнила, что подобные обращения содержат в основном просьбы людей разъяснить законодательство.

"С начала избирательной кампании к нам поступило всего 13 обращений, содержащих информации о возможном принуждении к ДЭГ. Мы тщательно проверили эти обращения и в большинстве случаев не нашли подтверждения того, что действительно было принуждение к ДЭГ. Тем не менее по каждому обращению мы направили жесткую позицию руководителям регионов, чтобы они дали команду своим подчиненным, чтоб ничего подобного в принципе быть не могло. Поскольку это дискредитирует нашу огромную работу", - подчеркнула глава ЦИК РФ.