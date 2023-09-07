Муниципальные выборы в Шебекине и Жигайловском сельском поселении отложили

На территории муниципального образования действует режим повышенной готовности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Голосование в Совет депутатов Шебекинского городского округа и в Земское собрание Жигайловского сельского поселения по решению избирательной комиссии Белгородской области отложили. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов Совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов Земского собрания Жигайловского сельского поселения муниципального района Белгородской области", - сказала Памфилова.

Она назвала Белгородскую область героической. "Героические люди [в Белгородской области] выдерживают, держатся и дают отпор нашим трусливым врагам, которые бегут с поля боя, действуют подло, исподтишка, в основном воюют с мирным населением", - подчеркнула Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.