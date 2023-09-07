Песков сообщил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20

Всю работу на встрече будет вести глава МИД РФ Сергей Лавров, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20), всю работу на этой встрече будет вести глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов. Эта работа ведется на экспертном уровне. Но нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур).