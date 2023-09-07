Песков назвал очень плохой новостью решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ответственность за последствия использования таких снарядов целиком и полностью будет лежать на руках Вашингтона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Соединенных Штатов поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном очень плохими новостями.

"Это очень плохие новости", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков в связи с этим напомнил, что такие снаряды "активно применялись в Югославии". "Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ответственность за последствия использования снарядов с обедненным ураном "целиком и полностью будет лежать на руках Соединенных Штатов Америки, которые приняли такое решение". "Все должны отдавать себе в этом отчет", - добавил он.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что применение таких снарядов ранее привело к "галопирующему росту числа страдающих онкологией и другими заболеваниями". "Последствия эти ощущаются также на последующих поколениях тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия", - заметил представитель Кремля.

В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы противовоздушной обороны. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.