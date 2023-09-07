7 сентября, 09:27,
обновлено 7 сентября, 09:30

Песков не стал комментировать публикации об "угоне вертолета" российским пилотом

По словам пресс-секретаря президента, это прерогатива Минобороны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

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"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения. 

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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