Песков не стал комментировать публикации об "угоне вертолета" российским пилотом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.
Читайте также
Передача Киеву российских активов, снаряды с ураном и выборы в РФ. Темы брифинга Пескова
"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.