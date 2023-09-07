Песков: военные учения Армении и США не помогут стабилизации обстановки в регионе

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе при том, что на будущую неделю запланировано проведение военных учений Армении и США.

"Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - констатировал Песков.

7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его мнению, "ситуация такова, что международное сообщество, государства - члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе".

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.