Песков: Москва будет развивать отношения с Пхеньяном без оглядки на мнение других стран

Таким образом пресс-секретарь президента отреагировал на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы имеющихся планах КНДР по поставкам вооружений России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед - Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран", - сказал представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы имеющихся планах КНДР по поставкам вооружений России.

Песков вновь не дал ответа на вопрос, ожидается ли визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "По этой теме нам нечего сказать, как и раньше нечего было сказать, так и сейчас нечего сказать", - констатировал представитель Кремля. 5 сентября пресс-секретарь российского президента также отказался комментировать данные The New York Times о якобы планах лидера КНДР в скором времени посетить Россию.