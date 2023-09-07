Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

По словам пресс-секретаря президента, каждый год региональные выборы чрезвычайно важны, "потому что люди избирают непосредственно тех, кто будет решать их ежедневные задачи у них в районе, у них в городе, у них в регионе"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства", - сказал Песков. "График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", - уточнил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, не опасаются ли федеральные власти, что в регионах на предстоящих выборах активность избирателей будет низкой, Песков сообщил, что "все последние годы демонстрируют достаточно высокую явку". "Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, лучше организованные, из года в год ведется планомерная работа. Помимо того, конечно, высокая активность самих избирателей", - добавил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, каждый год региональные выборы чрезвычайно важны, "потому что люди избирают непосредственно тех, кто будет решать их ежедневные задачи у них в районе, у них в городе, у них в регионе". Он отметил, что это "касается ежедневной жизни всех и каждого". "Поэтому трудно переоценить значение таких выборов", - заключил Песков.