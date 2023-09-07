Кремль на днях анонсирует график Путина на ВЭФ

Президент, в частности, выступит на пленарном заседании 12 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль планирует в ближайшие дни раскрыть график президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Давайте дождемся [объявления]. Мы, наверное, в субботу вам расскажем. У нас в субботу тоже будет достаточно напряженный рабочий день. Пока еще нюансы досогласовываются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ВЭФ традиционно проходит при участии Путина. Глава государства, в частности, выступит на пленарном заседании 12 сентября.

VIII Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.