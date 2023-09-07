Песков заявил, что не имеет данных по аресту экс-командира армии ПВО, защищающей Москву

Следствие считает, что Константин Огниенко в июне вместе с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки - 500 тыс. от общей суммы в 30 млн рублей - за содействие в отчуждении земельного участка Минобороны в пользу руководителя общественной организации "Надежда"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными по теме ареста по подозрению в коррупции генерал-майора Константина Огниенко - бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения, прикрывающей Москву от ударов с воздуха.

"Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерал-майору. Согласно тексту постановления суда, с которым ознакомился ТАСС, следствие считает, что Огниенко в июне 2023 года вместе с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки - 500 тыс. от общей суммы в 30 млн рублей - за содействие в отчуждении земельного участка Минобороны в пользу руководителя общественной организации "Надежда". Изначально следствие вышло на генерала Беляцкого, который признал вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огиенко. Последний вину не признал и от дачи показаний отказался.

Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снял со своего поста после возбуждения в отношении него уголовного дела в июле 2023 года. Изначально он был арестован до 29 августа, однако после этого суд продлил ему срок содержания под стражей до 27 ноября нынешнего года. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.