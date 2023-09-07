В Херсонской области до конца года профинансируют проекты на 180 млрд рублей

Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что к концу года в области будут капитально отремонтированы пять детских садов и 17 школ

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития предусматривает финансирование на 180 млрд рублей различных проектов в Херсонской области до конца 2023 года. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в ходе совещания о реализации народной программы партии "Единая Россия" в новых регионах.

"Социально-экономическая программа, которая была утверждена, только в 2023 году предусматривает более 180 млрд рублей финансирования различных проектов в Херсонской области. До 2028 года в экономику и социальную сферу региона будут привлечены просто колоссальные бюджетные и частные инвестиции. Будет оснащено и современным медицинским оборудованием 20 фельдшерско-акушерских пунктов, будет модернизирован региональный сосудистый центр, приобретен передвижной медицинский комплекс", - сказал Сальдо.

По его словам, к концу 2023 года в Херсонской области будут капитально отремонтированы пять детских садов и 17 школ. "Здесь самое активное участие принимают наши регионы-шефы. К 2024 году планируется создать более девяти модельных библиотек. <…> К 2025 году планируется создать дополнительно еще 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. Объем жилищного строительства возрастет к 2025 году и планируется освоить и построить более 4 тыс. кв. м. Будет обеспечен и проведен капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения. Херсонская область постепенно возвращается к нормальной мирной жизни", - отметил Сальдо.