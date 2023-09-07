Памфилова заявила, что партии стали активнее работать на муниципальных выборах

Председатель Центризбиркома считает, что их политическая зрелость выросла

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Многие российские партии стали активнее работать на муниципальных выборах, а их политическая зрелость "невероятно выросла". Такое мнение выразила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Невероятно выросла политическая зрелость практически всех партий, они все показали себя <…>. Многие партии стали очень активно, более активно, чем раньше, работать на муниципальных выборах, на земле. То есть наращивать те самые политические мускулы", - сказала Памфилова.

По ее мнению, представители партий "стоят на страже интересов государства".

"Партии, которые вступили в нормальную, конкурентную борьбу на выборах, они все при всем политическом разнообразии, многообразии, разных идеологических, мировоззренческих взглядах и так далее, при том, что они конкурируют, они едины в главном. Зрелость, понимание момента, понимание того, с чем сталкивается Россия", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

Памфилова отметила, что произошел "серьезный естественный отбор".