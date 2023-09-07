Сын Медведева координировал со стороны единороссов создание портала "Я в России"

Илья Медведев принял участие в партийном совещании по реализации народной программы "Единой России" в новых субъектах, которое вел председатель партии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сын председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Илья Медведев координировал со стороны партии работу по созданию портала "Я в России" для жителей новых регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов.

В четверг Илья Медведев принял участие в партийном совещании по реализации народной программы "Единой России" в новых субъектах РФ, которое вел председатель партии. До этого он не был замечен на подобных мероприятиях в штаб-квартире "Единой России".

"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года", - сказали в пресс-службе.