Путин обсудил с главой Мордовии ситуацию с бюджетом и другие темы

Артем Здунов доложил о том, как в Мордовии стараются улучшить ситуацию с демографией, как обучают и привлекают специалистов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым.

Основной темой было социально-экономическое развитие региона, в том числе наращивание промышленного потенциала. Слушая о ситуации с финансами, Путин заметил: "За региональным бюджетом нужно посматривать".

Несколько лет назад у региона были проблемы в этой сфере - размер госдолга был очень высоким, выплаты по части обязательств были просрочены, в результате на республику были наложены штрафные санкции. Сейчас такие ограничения сняты, а уровень госдолга и просроченной задолженности значительно снизился.

Помимо этого Здунов доложил о том, как в Мордовии стараются улучшить ситуацию с демографией, как обучают и привлекают специалистов. Отдельно он упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе "самая большая концентрация таких учреждений". В ответ на это президент отреагировал: "И трудоустройство после освобождения - тоже самое большое по сравнению с другими регионами".

Также обсуждалась ситуация в сельском хозяйстве, ЖКХ и других сферах.