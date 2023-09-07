СВР заявила, что спецслужбы США обсуждают возможные покушения на новое руководство Нигера

В Службе внешней разведки отметили, что Вашингтон не устраивает смена власти в республике

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Американские спецслужбы обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений на новое руководство Нигера, так как США не устраивает смена власти в республике. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в Службу внешней разведки России информации, США явно не устраивает развитие событий в Нигере, где к власти в результате военного переворота недавно пришла временная администрация во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. <...> В Белом доме прорабатывают различные варианты "укрепления демократии" в Нигере. Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки, имеющего тесные связи с Парижем. Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения, - отметили в СВР. - Представители американских спецслужб напрямую обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона".

В Службе внешней разведки также указали, что в использовании США таких "грязных методов" нет ничего нового. "Хорошо известно, что уже начиная с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по "избавлению" Африканского континента от сильных национальных лидеров. ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству Патриса Лумумбы в Конго, свержению Кваме Нкрумы в Гане, аресту Нельсона Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Линдон Джонсон в сердцах назвал ее "чертовой корпорацией убийц", - напомнили в пресс-бюро СВР.

"Похоже, столкнувшись с неожиданным и крайне неприятным для себя геополитическим пробуждением Африки, Белый дом решил прибегнуть к старым, что называется, проверенным рецептам", - заключили в СВР.