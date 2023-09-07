В информационном центре ЦИК разделили ключ для расшифровки итогов ДЭГ

Ключ был разделен на семь частей. Пять из них получили представители парламентских партий, по одной - представители ТИК ДЭГ и ЦИК

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Процедура разделения ключа для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе предстоящего единого дня голосования состоялась в информационном центре ЦИК РФ.

Ключ был разделен на семь частей, пять из них получили представители пяти парламентских партий, по одной - представители ТИК ДЭГ и ЦИК РФ. От Центризбиркома ключ получила глава комиссии Элла Памфилова. В предстоящий единый день голосования ДЭГ, помимо Москвы, будет применятся в 24 регионах.

"Обещаю, что я добросовестно отнесусь к хранению своей части ключа. Очень важно, что некоторые части ключа вы передаете пяти парламентским партиям", - сказала Памфилова.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сказал, что в 2023 году результаты ДЭГ будут предоставляться по каждому часовому поясу в течение максимум двух часов после завершения голосования. "Это уникальная практика, такого не было в прошлые годы, ранее приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке", - сказал он.

После завершения голосования 10 сентября все части ключей будут собраны снова для подведения итогов.

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.