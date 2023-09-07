МЧС готово поделиться с ЮАР опытом использования систем раннего предупреждения ЧС

Россия сильно продвинулась в системе раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, использовании дронов при ликвидации ЧС, отметил глава министерства Александр Куренков

ДУРБАН /ЮАР/, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и систем раннего предупреждения ЧС, которые помогут им в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков в рамках рабочего визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

"У России есть немалый опыт в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С помощью космических технологий и беспилотной авиации мы делаем так называемые ортофотопланы, которые накладываются на обстановку прогнозируемых осадков и возможных рисков наводнений, землетрясений и даже цунами. Точность этого прогнозирования достигает иногда конкретного дома. Такими технологиями мы с огромным удовольствием поделимся с коллегами", - сказал министр в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях ЮАР.

Куренков подчеркнул, что самое важное - это сохранение человеческих жизней, и у России есть возможности предупреждать людей о ЧС, вовремя проводить эвакуацию и спасать их жизни. "РФ сильно продвинулась в системе раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, использовании дронов при ликвидации ЧС и готова поделиться этим опытом", - отметил он.

В свою очередь заместитель мэра Дурбана Зандиле Муени сообщила, что город заинтересован в создании эффективной системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые будут отвечать современным требованиям, вызовам и угрозам. "Мы рассчитываем на сотрудничество, потому что многие чрезвычайные ситуации для двух стран одинаковые. Также мы рассчитываем на взаимодействие, особенно между городами-побратимами РФ", - добавила она.

Куренков посетил также пожарную часть Дурбана, центр спасения людей на воде, где ознакомился с опытом и наработками коллег. Он примет участие в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.