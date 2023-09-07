В Запорожской области в единый день голосования откроют свыше 480 участков

Глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко напомнила, что в области завершается досрочное голосование

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Более 480 избирательных участков откроют в Запорожской области в единый день голосования, 10 сентября. Об этом журналистам сообщила глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Избирательные участки Запорожской области полностью готовы к единому дню голосования. Всего мы планируем открыть для голосования 10 сентября 482 избирательных участка, за исключением тех, что находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий и серой зоне", - сказала Катющенко.

Глава регионального избиркома напомнила, что в Запорожской области завершается досрочное голосование. Оно проходило восемь дней, с 31 августа по 7 сентября, на территориях приближенных к линии боевого соприкосновения. "Завтра в регионе начинается трехдневное голосование. У нас присоединяются к избирательному процессу жители административных центров Запорожской области", - сказала она. Катющенко уточнила, что 8 и 9 сентября голосование будет проходить только на дому, избирательные участки работать не будут.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский подчеркнул, что Запорожская область готова к проведению единого дня голосования. "Избирательная система Запорожской области полностью готова к проведению единого дня голосования и к многодневному голосованию. Структура избирательной комиссии сформирована полностью. Это и избирательная комиссия области, и 19 территориальных, и 599 участковых избирательных комиссий", - сказал Мазуревский журналистам.

По его словам, избирательные участки Запорожской области оборудованы новейшей техникой. "Некоторые ящики и кабинки будут впервые использоваться на этих выборах. Полностью на 100%, даже с запасом, технологическое оборудование есть на каждом избирательном участке", - сказал Мазуревский.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.