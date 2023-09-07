Памфилова на предстоящих выборах планирует проголосовать дистанционно

Председатель ЦИК прописана в Московской области. В 2023 году в регионе впервые будет применяться ДЭГ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих региональных выборах планирует воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

На церемонии разделения ключа для расшифровки итогов ДЭГ зампред ЦИК РФ Николай Булаев задал Памфиловой вопрос о том, как она будет голосовать на выборах. Памфилова прописана в Московской области, в 2023 году на выборах в регионе впервые будет применяться ДЭГ.

"Я намекала в прошлом году, что как только [ДЭГ появится в Московской области], так сразу. Планирую в этом году. Если что, потом выскажу вам все свои претензии", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. С 8 по 10 сентября на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать жители 24 регионов России. Для москвичей голосование доступно на портале mos.ru.