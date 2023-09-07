В посольство России в Пхеньяне впервые с 2019 года прибыли новые сотрудники

В КНДР прибыли 20 сотрудников, сообщили в диппредставительстве

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в КНДР впервые с начала пандемии провело ротацию кадров, прибыли 20 новых сотрудников. Об этом сообщили российские дипломаты на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег - 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации", - сказано в сообщении. Последний год в посольстве работали 18 человек.