Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш

Стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, сообщили в МИД РФ

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Народную Республику Бангладеш. Самолет главы МИД РФ приземлился в международном аэропорту столицы страны - Дакки, передает корреспондент ТАСС.

В Бангладеш Лавров прилетел из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщала на брифинге, что программа визита министра включает встречу с премьером страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

В ведомстве сообщили, что в ходе запланированных контактов стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

В прошлый раз главы МИД РФ и Бангладеш встречались в июле 2021 года в Ташкенте на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Давний партнер

В МИД подчеркнули, что Дакка - давний и надежный партнер Москвы в Южной Азии. В прошлом году исполнилось 50 лет со дня установления дипотношений между двумя странами. "В 1972 году наша страна одной из первых признала независимость Бангладеш и оказала ей значительную политическую и экономическую поддержку. Советские военные моряки в 1972-1974 годах разминировали главный бангладешский порт Читтагонг и очистили его акваторию от затонувших судов", - напомнили в дипведомстве.

Поступательно развивается политический диалог, в том числе на высшем уровне. Так, 15 июня 2019 года на полях пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе глава российского государства Владимир Путин встретился с занимавшим тогда пост президента Бангладеш Абудулом Хамидом, а в 2013 году в Москве прошли переговоры Путина с премьером республики Шейх Хасиной. Также поддерживаются контакты по парламентской линии, налажено продуктивное взаимодействие в ООН и других многосторонних структурах.

Бангладеш входит в группу друзей БРИКС. Дакка открыто давала понять, что готова войти в состав объединения, эта тема может быть затронута в ходе предстоящих контактов. Говоря о БРИКС, Шейх Хасина отмечала, что объединение необходимо в мировой политике в силу своей роли в многополярной системе. "Нам нужен БРИКС как маятник в многополярном мире. Мы надеемся увидеть становление БРИКС как инклюзивной платформы, отвечающей на вызовы нашего времени", - подчеркнула премьер-министр Бангладеш.

Сотрудничество в экономике и образовании

Важную нишу в двустороннем взаимодействии занимает экономика. Как отметили в МИД РФ, в последние годы товарооборот двух стран стабильно превышает $2 млрд. Основными статьями российского экспорта являются промышленное оборудование, металлы, минеральные удобрения и пшеница. В Россию из Бангладеш ввозятся готовая одежда и морепродукты. "В 2022 году под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры объем нашей торговли сократился на 21,4% и составил $2 млрд 351,7 млн", - отметили в дипведомстве. Меры по преодолению негативной тенденции предстоит выработать межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Одним из важнейших направлений сотрудничества является атомная энергетика. В 160 км от столицы Бангладеш по российскому проекту сооружается АЭС "Руппур" - первая в истории страны. В российском дипведомстве отметили, что ее запуск в эксплуатацию в 2024-2025 годах будет означать выход бангладешской энергетики на качественно новый уровень развития.

В МИД РФ также обратили внимание на предпосылки для наращивания сотрудничества в области образования. Так, на 2023-2024 учебный год бангладешской стороне выделено 110 стипендий для обучения ее граждан в России за счет федерального бюджета.