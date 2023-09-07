В МИД РФ привержены Договору о запрещении ядерных испытаний и режиму нераспространения

В дипведомстве отметили, что на встрече заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с исполнительным секретарем ПК ОДВЗЯИ Робертом Флойдом стороны обсудили взаимодействия Москвы с комиссией, в том числе в части создания в стране сегмента Международной системы мониторинга

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва привержена Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и укреплению режима нераспространения ядерного оружия, подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

"Сергеем Рябковым была подчеркнута приверженность Российской Федерации договору, а также укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ указали, что стороны обсудили взаимодействия Москвы с ПК ОДВЗЯИ, в том числе в части создания в России сегмента Международной системы мониторинга, которая является "ключевой составляющей проверочного механизма ДВЗЯИ".

О подготовительной комиссии

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ государств. Основной задачей этой комиссии является проведение мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма.