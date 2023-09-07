Слуцкий: спикер парламента Армении обязан извиниться за слова в адрес Захаровой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян обязан извиниться за свои высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства". В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, где тот сказал, что не будет отвечать "какой-то секретарше".
"Риторика Симоняна уже даже не на грани хамства. Наш армянский коллега явно перешел границы приличия. Его высказывания отвратительны и недостойны. Считаю, что спикер парламента Армении обязан извиниться перед Марией Владимировной и всем Министерством иностранных дел России", - сказал Слуцкий.