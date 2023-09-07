"Единая Россия" открыла федеральный и региональные центры по наблюдению за выборами

Как отметил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, специалисты "Единой России" будут ежедневно анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами, сообщили в пресс-службе партии.

"Они заработали в 86 регионах, где голосование пройдет с 8 по 10 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы. Как отметил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов в ходе видео-конференц-связи с региональными отделениями, специалисты "Единой России" будут ежедневно анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях, обрабатывать поступающие жалобы.

"Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране", - приводятся в сообщении слова Перминова.

Он напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан - однодневное голосование, в Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня. "Помимо этого, с 30 августа в ряде регионов проходило досрочное голосование. Мы также наблюдали за тем, чтобы эти процедуры были максимально открытыми и легитимными", - отметил Перминов.

"В Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области, где проходят довыборы в Госдуму, данные указывают на сильные электоральные позиции наших кандидатов. Наша задача - сохранить позиции, сделать процедуру выборов максимально открытой. На прямых выборах высших должностных лиц наша задача - сделать так, чтобы победа наших кандидатов была признана всеми", - отметил Перминов.

Фракции большинства

Перминов отметил, что на выборах заксобраний "Единая Россия" ставит своей целью сформировать фракции большинства. "Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие тех регионов, где проходят выборы, в следующие пять лет", - сказал замсекретаря генсовета партии.

По его словам, на предстоящих выборах формируется весь контур власти в новых регионах. "Для нас принципиально сделать так, чтобы эти выборы состоялись, прошли безопасно, в установленные сроки и с соблюдением всех правовых норм", - сказал Перминов. Он отметил, что задача "Единой России" - победить. "И эта победа должна носить легитимный характер", - заключил Перминов.

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.