В России за выборами будут следить более 50 наблюдателей из 28 стран мира

По словам сопредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, эксперты приедут, в частности, из стран Европы, США, Канады, Латинской Америки, Азии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 50 международных наблюдателей из 28 стран мира примут участие в работе ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по контролю за выборами. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В нашей работе принимают участие международные эксперты, приехавшие сюда по нашему призыву и приглашению. В данный момент 55 человек из 28 стран мира согласились быть экспертами на наших выборах", - сказал Григорьев на открытии ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами.

По его словам, эксперты приедут, в частности, из стран Европы, США, Канады, Латинской Америки, Азии. "Практически со всего мира. Они представляют парламенты, органы исполнительной власти, политические партии, общественные организации. Это ученые, журналисты, самые разные эксперты", - сказал Григорьев. Он выразил благодарность людям, не побоявшимся приехать в Россию "в ситуации совершенно неприкрытого давления и информационной войны с РФ".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.