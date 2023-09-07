7 сентября, 14:25,
обновлено 7 сентября, 14:36

Россия и Бангладеш условились активизировать двусторонние контакты во всех областях

Стороны намерены развивать политический диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на объективные трудности, которые были, в частности, связаны с коронавирусной инфекцией, мы поддерживаем российско-бангладешский политический диалог на очень хорошем уровне и сегодня условились активизировать двусторонние контакты во всех областях", - отметил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБангладешРоссия
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