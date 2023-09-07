7 сентября, 14:33,
обновлено 7 сентября, 14:56

Лавров: Россия ценит, что Бангладеш соблюдает свои интересы, несмотря на давление Запада

© ТАСС/ Ruptly

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия ценит, что страны, в том числе Бангладеш, несмотря на давление Запада, придерживаются своих национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Мы очень ценим, что, несмотря на оказываемое на все страны, включая Бангладеш, по линии США и их союзников беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья придерживаются в своей внешней политике исключительно национальных интересов", - сказал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБангладешРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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