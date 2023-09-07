Лавров: Запад пытался подорвать конструктивную работу на Восточноазиатском саммите

По словам главы МИД РФ, западные страны хотели навязать украинскую тематику под разными предлогами

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Страны Запада на Восточноазиатском саммите (ВАС) пытались подорвать конструктивную работу, навязывая украинскую тематику под разными предлогами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Западный коллектив" с участием некоторых их партнеров из азиатской части этого саммита пытались всячески подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику в тех или иных вариациях", - сказал он.

Лавров отметил, что ВАС "прошел успешно благодаря огромной работе, проделанной индонезийским председательством".