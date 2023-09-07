Лавров: страны все больше и больше устают от попыток Запада "украинизировать все и вся"

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Государства, не поддерживающие пропаганду в пользу киевского режима, все больше и больше устают от попыток Запада "украинизировать все и вся". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России", - сказал он.