7 сентября, 14:40,
обновлено 7 сентября, 15:06

Лавров: страны все больше и больше устают от попыток Запада "украинизировать все и вся"

© ТАСС/ Ruptly

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Государства, не поддерживающие пропаганду в пользу киевского режима, все больше и больше устают от попыток Запада "украинизировать все и вся". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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