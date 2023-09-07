Глава избиркома ДЭГ заявил о готовности системы к выборам

Олег Артамонов напомнил, что в 2023 году ОП РФ разработала так называемый золотой стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Система наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) полностью готова к проведению выборов. Об этом сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов на открытии ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

"Можем констатировать, что система наблюдения [за ДЭГ] и с технической точки зрения, и с человеческой точки зрения к началу голосования готова", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что в этом году ОП РФ разработала так называемый золотой стандарт наблюдения за ДЭГ, который по итогам тестирования на этих выборах будет дорабатываться. "Уже начали поступать предложения по дальнейшей разработке стандарта, по каким-то пунктам, которые стоило бы проработать детально, которые стоило бы добавить или изменить. Поэтому осенью, после окончания голосования, мы планируем дальнейшую работу над стандартом", - сказал Артамонов, уточнив, что к ней будут привлекать и представителей партий, и экспертов, и наблюдателей.

Он отметил, что первые результаты по оценке хода ДЭГ специалисты рассчитывают получить в середине дня в воскресенье, 10 сентября. "Ждем данные по оценке хода голосования, по оценке корректности подведения результатов, по оценке работы таких функций, как самостоятельная проверка избирателем бюллетеней, и другие", - сказал Артамонов.

По его словам, уже сейчас видно, что электронное голосование дает значительно больше возможностей для наблюдателей, чем обычное. "Мы уже столкнулись с тем, что работа вживую на территории избиркомов требует соблюдения очень многих условий со стороны наблюдателей и членов избирательной комиссии, иногда им трудно найти точку соприкосновения. Дистанционное наблюдение таких условий не выдвигает. Видим, что наблюдатели уже приступили к работе в комфортном им режиме и графике из удобного им местоположения", - сказал Артамонов.

ДЭГ в этом году будет использовано в 25 регионах, в 24 - на федеральной платформе, в Москве - на столичной. В 18 регионах такой вид голосования будет применяться впервые. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.