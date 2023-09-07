Явка на выборах в парламент ДНР по итогам 8 дней досрочного голосования составила 45,43%

Явка на выборы депутатов Донецкого городского совета составила 45,78%

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам всех восьми дней досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках составила 45,43%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам первых семи дней досрочного голосования и четырех дней голосования на экстерриториальных участках составила 44,42%, на выборах депутатов в Донецкий городской совет - 45,31%.

"На выборах депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики предварительная явка составила 45,43%. Явка на выборы депутатов Донецкого городского совета составила 45,78%", - сказал Высоцкий.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось 31 августа в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября. Также с 1 по 4 сентября проходило голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, на которых могут проголосовать все граждане, имеющие прописку в ДНР.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент ДНР и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.