Явка в Запорожской области за восемь дней досрочного голосования составила более 28%

Глава избиркома региона Галина Катющенко отметила, что 8 и 9 сентября избирательные участки в области открываться не будут

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей по итогам восьми дней досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила более 28%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Сегодня завершается досрочное голосование. К этому времени явка составляет 28,16%", - сказала она.

Глава избиркома области добавила, что 8 и 9 сентября избирательные участки в регионе открываться не будут. При этом члены участковых избирательных комиссий придут к избирателям домой или на придомовые территории.

Катющенко напомнила, что пятница, 8 сентября, объявлена в регионе выходным днем в связи с чем избирком ожидает высокую активность избирателей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.