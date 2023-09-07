Захарова назвала встречу Кулебы и Блинкена "продажей родины за жареную картошку и пирожок"

Министр иностранных дел Украины во время визита госсекретаря США в Киев повел американского коллегу в McDonald's и рассказал ему там, что в студенческие годы избавлялся от похмелья с помощью чизбургеров и колы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в киевском McDonald's с "продажей родины за жареную картошку и пирожок".

Захарова, комментируя встречу, привела цитату из книги "Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово" Аркадия Гайдара. Так, дипломат отметила, что "раньше подонки продавали родину за "целую бочку варенья да целую корзину печенья". "Сейчас - за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию встречи Кулебы и Бликена с подносом из McDonald's. "Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки. Символичная фотография", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

Ранее министр иностранных дел Украины во время визита госсекретаря США в Киев повел американского коллегу в ресторан быстрого питания McDonald's и рассказал ему там, что в студенческие годы избавлялся от похмелья с помощью чизбургеров и колы.

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Накануне состоялась встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским.