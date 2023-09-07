7 сентября, 15:31,
обновлено 7 сентября, 16:20
Военная операция на Украине

Богданов: Россия ценит поддержку спецоперации на Украине и осуждение США со стороны КНДР

По словам замглавы МИД РФ, Россия также ценит признание независимости ДНР и ЛНР и их последующего вступления вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва ценит поддержку спецоперации РФ со стороны Пхеньяна и благодарна КНДР за осуждение США и их западных союзников как разжигателей конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

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"Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и их последующего вступления вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав Российской Федерации, а также публичное осуждение корейским руководством главных разжигателей нынешнего конфликта - США и и коллективного Запада", - сказал замминистра.

Богданов отметил, что общее стремление двух стран к развитию взаимовыгодного сотрудничества остается неизменным. "Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уделяют большое личное внимание укреплению наших двусторонних связей", - добавил замглавы МИД РФ. 

Теги:
СШАКНДРРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичВоенная операция на Украине
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