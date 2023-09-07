7 сентября, 15:48,
обновлено 7 сентября, 16:11
Единый день голосования

Памфилова пригласила представителей Мьянмы наблюдать за выборами президента РФ в 2024 году

ЦИК и Союзная избирательная комиссия Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова пригласила членов Союзной избирательной комиссии Мьянмы принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Делегация из Мьянмы прибыла в Россию для ознакомления с проведением выборов в ходе единого дня голосования 10 сентября. "Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в наблюдении за выборами президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Также в марте мы планируем провести международную конференцию с участием представителей избиркомов разных стран, мы будем очень рады видеть вас в числе ее участников", - заявила Памфилова, комментарий которой приводит пресс-служба комиссии.

Также ЦИК РФ и Союзная избирательная комиссия Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве. Памфилова подписала его с главой комиссии из Мьянмы Тейном Со. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияМьянмаПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация