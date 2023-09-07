Лавров на пресс-конференции пошутил о количестве вопросов от журналистов из Бангладеш

Глава МИД РФ отметил, что в Бангладеш примерно на 20 млн больше населения, чем в России

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом пошутил насчет необходимости дать журналистам из обеих стран задать равное количество вопросов, несмотря на то, что в Бангладеш примерно на 20 млн больше населения.

Журналисты из Бангладеш серьезно превосходили по численности российских коллег и вели себя очень активно, желая задать вопрос Лаврову, который приехал в эту страну впервые. После вступительных слов министров организаторы предложили представителям СМИ задать на пресс-конференции три вопроса. Российский министр уточнил, предполагается ли три вопроса в сумме или для представителей прессы каждой из двух стран.

"Потому что мы должны соблюдать паритет. Я понимаю, что вас 170 млн, а у нас только 150 млн, но…", - с улыбкой заметил Лавров, имея в виду численность населения России и Бангладеш. В итоге представители прессы каждой из стран смогли задать по три вопроса.

Лавров 7 сентября прибыл с первым визитом в Народную Республику Бангладеш.