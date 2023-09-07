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Единый день голосования

Число желающих проголосовать онлайн превысило прежний рекорд в два раза

Их насчитывается более 1,2 млн человек, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в два раза превысило рекорд, установленный в 2021 году, и составляет более 1,2 млн человек. Об этом сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов на открытии ситуационного центра Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами.

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"Общее число заявления на ДЭГ побило рекорд для федеральной системы и на сегодняшний момент составляет 1 млн 216 тыс. 087 заявлений. В федеральной системе предыдущий рекорд в 2021 году был чуть более 600 тыс. человек. То есть мы практически в два раза превышаем предыдущий рекорд", - сказал Артамонов.

По его словам, общее количество избирателей, голосующих дистанционно (вместе с избирателями в Москве), может превысить 3 млн.

Артамонов отметил, что наблюдение за ДЭГ "соответствует количеству избирателей". "У нас на данный момент подано более 200 заявок от наблюдателей на работу с порталом удаленного наблюдения. Уже начались обращения в ТИК ДЭГ о возможности визита наблюдателей для очной работы в ТИК ДЭГ", - сказал Артамонов. По его словам, в том числе более 60 человек - наблюдатели, автоматически зарегистрированные кандидатами и избирательными объединениями через портал "Госуслуги".

"У нас значительно упростился процесс регистрации наблюдателей. Если в прошлом году все наблюдатели, кроме наблюдателей от самовыдвиженцев, регистрировались вручную, то сейчас кандидату достаточно просто зайти в свой аккаунт на "Госуслугах" и назначить наблюдателей, которые буквально через несколько минут смогут работать на выборах", - сказал Артамонов.

ДЭГ в этом году будет использовано в 25 регионах, в 24 - на федеральной платформе, в Москве - на столичной. В 18 регионах такой вид голосования будет применяться впервые. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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