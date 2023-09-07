Число желающих проголосовать онлайн превысило прежний рекорд в два раза

Их насчитывается более 1,2 млн человек, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в два раза превысило рекорд, установленный в 2021 году, и составляет более 1,2 млн человек. Об этом сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов на открытии ситуационного центра Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами.

"Общее число заявления на ДЭГ побило рекорд для федеральной системы и на сегодняшний момент составляет 1 млн 216 тыс. 087 заявлений. В федеральной системе предыдущий рекорд в 2021 году был чуть более 600 тыс. человек. То есть мы практически в два раза превышаем предыдущий рекорд", - сказал Артамонов.

По его словам, общее количество избирателей, голосующих дистанционно (вместе с избирателями в Москве), может превысить 3 млн.

Артамонов отметил, что наблюдение за ДЭГ "соответствует количеству избирателей". "У нас на данный момент подано более 200 заявок от наблюдателей на работу с порталом удаленного наблюдения. Уже начались обращения в ТИК ДЭГ о возможности визита наблюдателей для очной работы в ТИК ДЭГ", - сказал Артамонов. По его словам, в том числе более 60 человек - наблюдатели, автоматически зарегистрированные кандидатами и избирательными объединениями через портал "Госуслуги".

"У нас значительно упростился процесс регистрации наблюдателей. Если в прошлом году все наблюдатели, кроме наблюдателей от самовыдвиженцев, регистрировались вручную, то сейчас кандидату достаточно просто зайти в свой аккаунт на "Госуслугах" и назначить наблюдателей, которые буквально через несколько минут смогут работать на выборах", - сказал Артамонов.

ДЭГ в этом году будет использовано в 25 регионах, в 24 - на федеральной платформе, в Москве - на столичной. В 18 регионах такой вид голосования будет применяться впервые. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.