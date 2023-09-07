7 сентября, 16:14
Пандемия COVID-19

Богданов: преодоление последствий пандемии способствует активизации связей РФ и КНДР

По словам замглавы МИД РФ, свидетельством этого стал визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньян

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новые возможности для активизации сотрудничества РФ и КНДР открываются благодаря постепенному преодолению последствий пандемии. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

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"Постепенное преодоление последствий пандемии открывает хорошие возможности для активизации двусторонних связей на многих направлениях, в том числе в практических областях", - отметил замминистра.

По его словам, свидетельством этого стал визит 25-27 июля главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. 

Теги:
КНДРРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичПандемия COVID-19
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