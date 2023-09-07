Посольство РФ: санкции Британии под видом борьбы с киберпреступностью вызывают недоумение

В диппредставительстве обратили внимание, что Лондон раз за разом отказывался от предложений наладить профессиональный диалог с Москвой по вопросам борьбы с преступностью в сфере ИКТ

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Новые санкции, введенные британским правительством в четверг под видом борьбы с киберпреступностью, произвольны и вызывают недоумение. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства России в Лондоне.

"Вызывает недоумение решение британского правительства подвергнуть произвольным односторонним ограничениям ряд лиц, представленных в качестве российских граждан, по бездоказательному обвинению их в причастности к неким киберпреступлениям с использованием вирусов-вымогателей. Очевидна политическая подоплека этого сугубо антироссийского шага. В Лондоне к тому же не скрывают, что действуют "на подхвате" у профильных американских ведомств, сформировавших видимость наличия доказательной базы для этой неправомерной акции", - сказано в документе.

Российские дипломаты также обратили внимание, что Лондон раз за разом отказывался от предложений наладить профессиональный диалог с Москвой по вопросам борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Сожалеем, что вместо активизации сотрудничества по борьбе с ИКТ-преступлениям в двустороннем и многостороннем форматах Великобритания отдала предпочтение задействованию нелегитимного инструментария односторонних санкций. Да еще и цинично преподнесла это как часть некоей "кампании против международных киберпреступников". Такой подход, видимо, олицетворяет представление Лондона об идеале "миропорядка, основанного на правилах". На деле же ведет к хаосу в международных отношениях и фрагментации многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с ИКТ-преступностью. Тем самым играет на руку только кибермошенникам", - подчеркнули в посольстве.

Сотрудники диппредставительства также призывали британскую сторону не использовать тему борьбы с киберпрупностью в "конъюнктурных антироссийских целях" и вернуться к реальному сотрудничеству для выработки "эффективных универсальных норм и механизмов противодействия правонарушениям".

Ранее в четверг Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства и Министерство финансов США сообщили, что обе страны вводят санкции против 11 человек, которые называются гражданами России, связанными с разработкой вредоносного программного обеспечения и атаками на учреждения в различных странах с целью получения выкупа. По версии Лондона, указанные лица - члены хакерских группировок Trickbot и Conti, причастные к организации кибератак на британские больницы и критически важную инфраструктуру, местные органы власти, школы и бизнес. По данным британского правительства, внесенные в черный список лица в составе группировки якобы получили в качестве выкупа от своих жертв по всему миру как минимум $180 млн и не менее £27 млн ($33,7 млн) от 149 пострадавших в Великобритании.