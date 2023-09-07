7 сентября, 17:08,
обновлено 7 сентября, 17:42
Военная операция на Украине

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным CNN, Илон Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался начала ядерной войны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Илон Маск, если он действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, - последний здравомыслящий человек в Северной Америке. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном, Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался начала ядерной войны.

"Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск - последний вменяемый человек в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", - написал Медведев в соцсети X (ранее Twitter). Запись оставлена на английском языке.

Как сообщал CNN, книга Айзексона выйдет в издательстве Simon & Schuster 12 сентября.

Маск ранее отмечал, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияМаск, ИлонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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