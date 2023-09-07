На всех избирательных участках Запорожской области будут работать общественные наблюдатели

8 и 9 сентября они будут сопровождать членов УИК при подомовом голосовании, сообщил зампред Общественной палаты области Антон Бибаров-Государев

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели будут работать в единый день голосования на всех 482 избирательных участках Запорожской области, а 8 и 9 сентября они будут сопровождать членов УИК при подомовом голосовании. Об этом сообщил журналистам зампред Общественной палаты области, глава штаба по общественному наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев.

"Наши наблюдатели обеспечивают наблюдение за всеми избирательными участками в регионе. <...> На данный момент все наши наблюдатели имеют соответствующие направления, а это значит, что с завтрашнего дня наши наблюдатели будут находится непосредственно с членами УИК. Часть наших наблюдателей присутствовали на досрочном голосовании", - сказал он.

По данным областного избиркома, за восемь дней досрочного голосования, которое проходило с 31 августа по 7 сентября на территориях у линии боевого соприкосновения, проголосовали 28,16% зарегистрированных избирателей. "В целом мы ожидаем высокую явку. По сравнению с прошлыми годами активность избирателей возросла, это отмечают и члены УИК, и мы", - отметил Бибаров-Государев.

Он добавил, что средний возраст наблюдателей от 30 до 40 лет, и "это достаточно молодые люди, которым небезразлична судьба региона и которые готовы обеспечивать чистоту этой процедуры".

Ранее в четверг глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко сообщила, что 8 и 9 сентября избирательные участки в регионе открываться не будут. Члены УИК придут к избирателям домой или на придомовые территории.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.