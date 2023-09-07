Захарова назвала фейком расследование о якобы шпионаже посольства России в Молдавии

По словам официального представителя МИД РФ, истинная цель подобных публикаций заключается в подготовке почвы для новых недружественных действий по отношению к России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Публикация в Молдавии расследования о якобы шпионской деятельности посольства России является дезинформацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно опубликованного молдавским бюро радио "Свободная Европа" "расследования" о якобы "продолжающейся шпионской деятельности" диппредставительства РФ.

"Цена подобных "шпионских расследований" хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов", - отметила она.

По словам Захаровой, Россия надеется, что власти Молдавии не станут принимать опрометчивых решений в отношении российской стороны на основании фейковых публикаций.

"Мы прекрасно помним, что последовало за публикацией в июле аналогичного "расследования" про телевизионные антенны на крыше нашего диппредставительства в Молдавии, - указала дипломат. - Надеемся, что в этот раз у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений".

Истинная цель подобных публикаций, подчеркнула Захарова, заключается в "подготовке почвы для новых недружественных действий по отношению к РФ".