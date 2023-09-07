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обновлено 7 сентября, 17:45
Единый день голосования

По итогам досрочного голосования на выборах в Херсонской области явка составила 53,19%

Председатель избиркома региона Марина Захарова назвала обстановку на участках очень благоприятной

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов составила 53,19% по итогам досрочного голосования с учетом экстерриториальных участков. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель избиркома региона Марина Захарова.

"В целом обстановка на наших участках была очень благоприятная. Об этом свидетельствует и явка по состоянию на сегодняшний вечер. Общая явка с учетом экстерриториальных участков составляет 53,19%", - сказала она.

Захарова добавила, что избиратели с энтузиазмом шли на участки, иногда семьями и трудовыми коллективами. "Во всех 14 муниципальных округах, в труднодоступных населенных пунктах, а также в тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и в муниципальных округах, где был объявлен режим ЧС, завершено досрочное голосование. Мы можем уже предварительно говорить о том, что голосование у нас состоялось", - отметила Захарова.

Она рассказала, что в Геническом муниципальном округе явка превысила 29%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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